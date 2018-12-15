ثلاث ذهبيات لليبيا في بطولة أفريقيا لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك

أحرز المنتخب الليبي، مساء اليوم، ثلاث قلائد ذهبية في بطولة أفريقيا لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك المقامة حاليًّا في الجزائر.

حيث تحصل البطل الليبي رشاد أبوقرين على ذهبية البطولة الأفريقية وزن فوق 100 وتحصل عمر الميلودي على ذهبية البطولة الأفريقية في وزن 80 ، كما تحصل حسين بن عبدالله على ذهبية أفريقيا للماستر.

وحاز حميد بو سعيدة فضية الترتيب الثاني ووسيم القلعي برونزية الترتيب الثالث وخالد المبروك فضية وبرونزية في الماستر وخالد الجبالي برونزية الترتيب الثالث وسامي الدقي الترتيب الخامس وسراج الدالي الترتيب الخامس.