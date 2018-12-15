مدرب أهلي طرابلس يعلن استقالته ويدفع الشرط الجزائي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 ديسمبر 2018, 10:22 مساء

أعلن المدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، اليوم استقالته من تدريب الفريق بعد وصوله إلى اتفاق مع إدارة النادي لمغادرة الفريق بعد مباراة اليوم أمام ستار دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» منذ ثلاثة أيام فإن إيهاب جلال وقَّع بالفعل مع المصري البورسعيدي هو والطاقم المعاون له.

ووافقت إدارة النادي المصري البورسعيدي، على دفع 100 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقد جلال مع الأهلى طرابلس، على أن يتم حسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة.

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يذكر أن مباراة فريق أهلي طرابلس وستار دوالا الكاميروني التي لُعبت مساء اليوم السبت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم بملعب المنزه، ضمن منافسات الدور الـ 32 من تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

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