الاتحاد يفقد مباراة الذهاب أمام النهضة المغربي بكأس الكونفدرالية

فقد فريق الاتحاد لكرة القدم نتيجة مباراته أمام فريق نهضة بركان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت اليوم بملعب مدينة وجدة المغربية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدالية».

وبعد أداء حذر من لاعبي فريق الاتحاد وضغط هجومي من فريق نهضة بركان وفيما كان الشوط الأول يسير نحو التعادل، سجل المحترف البوركيني آلان تراوري الهدف الأول في الدقيقة 44 من ضربة حرة مباشرة على بعد أمتار من مرمى الاتحاد.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الاتحاد تعديل النتيجة عبر الضغط الهجومي، لكن ضعب اللياقة البدنية والإرهاق الذي ظهر عليهم أدى إلى انهيار الفريق واستقباله هدفين في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب حمد العسيري والهدف الثالث سجله اللاعب محمد عزيز في الدقيقة 79 نتيجة عدم التمركز الجيد وأخطاء خط الظهر.

وفقد فريق الاتحاد مشاركة نجم الدفاع عبد العزيز بالريش بعد ما طرده الحكم بالبطاقة الحمراء قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقاق.

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يذكر أن حكم المباراة الغيني تحامل كثيرًا على فريق الاتحاد الذي لم يكن في يومه، وسيكون في مهمة صعبة جدًّا بمباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في تونس.