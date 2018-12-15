أهلي طرابلس يبدأ مشواره الأفريقي بالتعادل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 ديسمبر 2018, 06:21 مساء

انتهت مباراة فريق أهلي طرابلس وستار دوالا الكاميروني بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم بملعب المنزه، ضمن منافسات الدور الـ 32 من تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

في الشوط الأول للمباراة استطاع فريق أهلي طرابلس أن يتقدم بهدف ليحيى الزليتني في الدقيقة 20 رغم الانتشار الجيد للأهلي وتحرك دوالا الكاميروني بعد هدف الزليتني ولكن لم تكن هناك فرص حقيقية سانحة للتسجيل من جانب مهاجمي الأهلي لينتهي هذا الشوط بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني لم يقدم فريق الأهلي أي مردود إيجابي، خصوصًا في خط الدفاع والأخطاء البدائية جدًّا وركلة الجزاء التي منحها الحكم المغربي لفريق دوالا، التي لم يستطع الفريق الكاميروني التسجيل منها، ومن ضعف تمركز استطاع مهاجم فريق دوالا، جينور، الذي أضاع ركلة الجزاء تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62.

ورغم المحاولات والضغط والفرص التي كانت سهلة للأهلي انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف .

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الـ23 من شهر ديسمبر في الكاميرون.

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