السويحلي والاتحاد يحققان فوزين مهمين والأولمبي ينسحب من البطولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 ديسمبر 2018, 02:47 صباحا

سجلت مباريات الدوري الليبي للكرة الطائرة تحقيق فوزين مهمين للسويحلي والاتحاد بينما أكدت مصادر لـ«الوسط» أن فريق الأولمبي أنسحب من البطولة في أنتظار إعلان القرار من قبل إدارة النادي رسميًا.

حيث حضر فريق التصدي وطاقم التحكيم إلى قاعة طرابلس وغاب الاولمبي لتحسب المبارة لصالح التصدي بثلاثة اشواط لصفر.

وجرت أمس الجمعه مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائره (المجموعه الاولي) بقاعة مصراته حيث فاز في المبارة الأولى فريق السويحلي على فريق النصر بخمسة أشواط مقابل شوطين، وفي المبارة الثانية فاز الاتحاد على تحدي مصراته بثلاثة اشواط دون رد.

النصر يفوز على تحدي مصراتة والسويحلي يحلق في الصدارة

وبهذه النتائج يبقى فريق السويحلي في الصداره برصيد 26 نقطه يليه النصر 22 نقطه والاتحاد برصيد 16 نقطه وبقي تحدي مصراته بنقاطه الست السابقه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
«ذا ناشيونال إنترست»: ماذا يجب أن يتغير حتى تزدهر ليبيا؟
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العمر الأمثل لحمل المرأة