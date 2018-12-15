السويحلي والاتحاد يحققان فوزين مهمين والأولمبي ينسحب من البطولة

سجلت مباريات الدوري الليبي للكرة الطائرة تحقيق فوزين مهمين للسويحلي والاتحاد بينما أكدت مصادر لـ«الوسط» أن فريق الأولمبي أنسحب من البطولة في أنتظار إعلان القرار من قبل إدارة النادي رسميًا.

حيث حضر فريق التصدي وطاقم التحكيم إلى قاعة طرابلس وغاب الاولمبي لتحسب المبارة لصالح التصدي بثلاثة اشواط لصفر.

وجرت أمس الجمعه مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائره (المجموعه الاولي) بقاعة مصراته حيث فاز في المبارة الأولى فريق السويحلي على فريق النصر بخمسة أشواط مقابل شوطين، وفي المبارة الثانية فاز الاتحاد على تحدي مصراته بثلاثة اشواط دون رد.

النصر يفوز على تحدي مصراتة والسويحلي يحلق في الصدارة

وبهذه النتائج يبقى فريق السويحلي في الصداره برصيد 26 نقطه يليه النصر 22 نقطه والاتحاد برصيد 16 نقطه وبقي تحدي مصراته بنقاطه الست السابقه.