تعادل و6 انتصارات فى دوري كرة القدم المصغرة

يتواصل بنجاح الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة وبمشاركة 75 فريقا موزعه علي 6 مناطق، حيث أسفرت مباريات الجمعه بالمنطقة الأولي بطبرق تعادل الصقور والشباب (2-2) والنسور فاوز علي إتحاد الفتائح (4-1) والجزيرة علي الجامعة السنوسية (2-1).

وفي مباريات المنطقه الثالثه بمصراته فاز خليج سرت على السد (3-1) أما في ديربي زليتن فاز النصر على جاره الإشعاع (2-1).

بينما في مباريات المنطقه الرابعه بطرابلس فاز المدينة علي الشروق ببني وليد (2-1) والشط فاز على الشارع الغربي (4-1).

ويتجدد الموعد مع 6 مباريات بدوري كرة القدم المصغره بالمنطقة الأولي المحلة يلتقي الساعة الرابعة مساء القادسية على ملعب الجلاء بطبرق وأهلي درنة يتباري مع النسور ملعب معهد عزوز بدرنة الساعة الثالثة عصرا.

بينما بالمنطقة الثالثة يلتقي التحدي طمينة مع الأهلي المصراتي بملعب للكالشو بمصراتة الساعة الرابعة مساء، وماجر يلتقي الشباب بملعب الغويلات زليتن الساعة 1الرابعة مساء.

هدفًا في دوري كرة القدم المصغرة

وبالمنطقة الرابعة يلتقي الأهلي بني وليد مع الهداية بملعب الجامعة ببني وليد الساعة الثالثة عصرا والغيران يلتقي النجوم بملعب الغيران الساعة الرابعة مساء.