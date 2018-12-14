النصر يفوز على حوريا الغيني بثلاثية والمهدي يتصدر هدافي البطولة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 08:18 مساء

حقق فريق نادي النصر لكرة القدم مساء اليوم الجمعة فوزاً مهمًا على فريق حوريا الغيني بنتيجة (3 -0) بالعاصمة المصرية القاهرة بملعب المقاولون العرب ضمن ذهاب دور الـ(32) من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح تسجيل الأهداف لفريق النصر المهاجم معتز المهدي في الدقيقة 26 من الشوط الأول الذي نجح فيه لاعبو النصر من السيطرة على مجريات اللعب وشهد تغاضي حكم المباراة المالي عن ركلة جزاء واضحة لفريق النصر خلال مجريات هذا الشوط.

في الشوط الثاني تراجع أداء فريق النصر مقابل الضغط الهجومي الذي قام به فريق حوريا الغيني لكن القناص مجدي خالد استطاع تسجيل الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 65 ليعود فريق النصر إلى السيطرة على المباراة ويحسم الهداف معتز المهدي المباراة في الدقيقة 85 بعد تسجيله للهدف الثالث ليصبح هداف البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف.

بهذه النتيجة يضع فريق النصر قدمًا في الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشرط أن لايفقد نتيجة لقاء الإياب مع حوريا الغيني بأكثر من فارق هدفين.

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