النصر يواجه حوريا الغيني بثلاثة مهاجمين

يلتقي فريق نادي النصر لكرة القدم مساء اليوم الجمعة فريق حوريا الغيني بالعاصمة المصرية القاهرة بملعب المقاولون العرب ضمن ذهاب دور الـ(32) من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يلعب فريق النصر بطريقة (4 - 3 - 3) حيث ضمت التشكيلة ثلاثي الهجوم النصرواي خالد مجدى ومعتز المهدي ومهند أبوعجيلة.

بينما سيكون عبد الرحمن عريض في حراسة المرمي وربيع اللافي وحسين صالح وحامد التلبة وإدريس الضراط في خط الدفاع وأحمد الهرام وجوزيف أكامي وعبد الله بلعلم في خط الوسط.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم مالي يتقدمهم الحكم الدولي محمدو كايتا، والمساعد الأول ناحوم بامبا والمساعد الثاني ماكس فيليبو توي.

يذكر أن النصر نجح في التأهل للدور 32، بعد تفوقه على هلال واو الجنوب سوداني، ذهابًا 5-1 وإيابًا 4-2.