سلة واحدة تحرم الاتحاد من «تعادل شرفي» في تصفيات فريقيا

من تدريب سابق لفريق السلة بالاتحاد (صفحة الاتحاد)

تلقى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد هزيمته الثالثة على التوالي في تصفيات المنطقة الأولى لنهائيات كأس أفريقيا، التي يستضيفها فريق النجم الرادسي التونسي من 10 وحتى 16 ديسمبر الجاري.

وخسر الاتحاد مساء اليوم مباراته أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة 69 / 70.

وسبق لفريق الاتحاد أن خسر مباراته الأولى في التصفيات أمام النجم الرادسي التونسي، ثم الخسارة الثانية أمام الممثل الثاني للسلة الليبية في البطولة، فريق الأهلي طرابلس.

وتشارك في تصفيات المنطقة الأولى 7 فرق تمثل 4 بلدان من شمال أفريقيا، «الاتحاد والأهلي طرابلس من ليبيا، والنجم الرياضي الرادسي وشبيبة القيروان من تونس، وجمعية سلا والوداد البيضاوي من المغرب، والمجمع الرياضي البترولي من الجزائر».

