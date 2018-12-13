سلة واحدة تحرم الاتحاد من «تعادل شرفي» في تصفيات فريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 08:48 مساء
من تدريب سابق لفريق السلة بالاتحاد (صفحة الاتحاد)

تلقى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد هزيمته الثالثة على التوالي في تصفيات المنطقة الأولى لنهائيات كأس أفريقيا، التي يستضيفها فريق النجم الرادسي التونسي من 10 وحتى 16 ديسمبر الجاري.

وخسر الاتحاد مساء اليوم مباراته أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة  69 / 70.

وسبق لفريق الاتحاد أن خسر مباراته الأولى في التصفيات أمام النجم الرادسي التونسي، ثم الخسارة الثانية أمام الممثل الثاني للسلة الليبية في البطولة، فريق الأهلي طرابلس.

وتشارك في تصفيات المنطقة الأولى 7 فرق تمثل 4 بلدان من شمال أفريقيا، «الاتحاد والأهلي طرابلس من ليبيا، والنجم الرياضي الرادسي وشبيبة القيروان من تونس، وجمعية سلا والوداد البيضاوي من المغرب، والمجمع الرياضي البترولي من الجزائر».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أعيان أوباري: القوة المحايدة تعزز «السلام» في المنطقة
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي» ينفي اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس
ليبيا
حُكم عليه بالسجن .. محامي ترامب السابق: «لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة»
دولى
النائب علي السعيدي يستنكر تصريحات معيتيق وصنع الله حول حراك فزان
ليبيا
إيطاليا تعين سفيرا جديدا في ليبيا خلفا لبيروني بسبب تهديد «أمنه الشخصي»
ليبيا
اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية