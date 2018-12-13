أندية طرابلس: «فيفا» قال كلمته في إبعاد الجعفري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 08:14 مساء

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجمعية العمومية للاتحاد الليبي، أحقية تحديد موقف رئيس الاتحاد جمال الجعفري، سواء بالإبقاء عليه في منصبه، أو إبعاده.

وأكدت رابطة أندية طرابلس الكبرى، على صفحتها «صفحة حراك الأندية» على «فيس بوك»، أن الجعفري موقوف عن ممارسة عمله كرئيس للاتحاد، بقرار من المكتب التنفيذي، وأن الجمعية العمومية ستعقد في 20 ديسمبر الجاري بمدينة المرج، لاتخاذ القرار النهائي في قضية الإبقاء على الجعفري أو عزله.

يشار إلى أن 14 ناديًا رهنوا مشاركتهم في الدوري الممتاز برحيل الجعفري عن اتحاد الكرة، ما دفع أعضاء المكتب التنفيذي العشرة أن يقرروا تجميد عمل الجعفري كرئيس، وتنصيب نائبه عبداللطيف الشلماني كقائم بأعمال الرئيس لحين عقد جمعية عمومية للفصل في الأزمة.
 

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