أندية مصراته تطالب بتأجيل عمومية القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 13 ديسمبر 2018, 07:51 مساء

طالبت أندية منطقة مصراته «السويحلي والاتحاد المصراتي والنجم الريفي والتصدي والشموع والأهلي المصراتي» بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المزمع عقدها بمدينة المرج في 20 ديسمبر الجاري.

واقترحت الأندية الستة التأجيل إلى موعد لاحق بعد أن يبت الاتحادان الأفريقي والدولي في إيقاف رئيس اتحاد الكرة السابق، جمال الجعفري.

وبررت أندية مصراتة مطالبتها بتأجيل موعد الجمعية العمومية، حتى تكون القرارات التي ستتخذ، «سليمة ووفق اللوائح والقوانين».

يشار إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة قرر إيقاف رئيسه جمال الجعفري، على خلفية رهن 14 ناديًا مشاركتهم في الدوري الممتاز، بإقالة الجعفري.
 

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