سلة الأهلي طرابلس على بعد خطوة من نهائيات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 07:29 مساء
فريق كرة السلة الأول بنادي الأهلي طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

أصبح فريق أهلي طرابلس الأول لكرة السلة، على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نصف نهائي تصفيات البطولة الأفريقية، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 70/ 54 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن تصفيات البطولة الأفريقية التي يستضيفها نادي النجم الرياضي الرادسي التونسي.

وبهذا الفوز، يكون فريق الأهلي طرابلس حقق فوزين من ثلاث مباريات في التصفيات، وتتبقى له مباراة واحدة، حيث خسر مباراته الأولى في البطولة أمام سلا المغربي، وحقق الفوز على الممثل الثاني للسلة الليبية في البطولة فريق الاتحاد، قبل أن يتخطى اليوم الوداد المغربي.

يذكر أن التصفيات تقام في تونس في ضيافة النجم الرياضي الرادسي، بقاعة مدينة رادس خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري 2018 م.

وتشهد التصفيات التي انطلقت يوم الإثنين الماضي وتختتم الأحد المقبل، بمشاركة 7 فرق يمثلون 4 بلدان من شمال أفريقية «الأهلي طرابلس والاتحاد من ليبيا، والنجم الرياضي الرادسي وشبيبة القيروان من تونس، وجمعية سلا والوداد البيضاوي من المغرب، والمجمع الرياضي البترولي من الجزائر».
 

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