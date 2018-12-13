الوكواك ينضم لبعثة النصر والعيساوي يراجع خصائص حوريا

من تدريبات فريق النصر استعدادا لحوريا كوناكري (صفحة النصر)

انضم رئيس اللجنة التسييرية بنادي النصر، عزالدين الوكواك، إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم، اليوم قبيل مواجهة الفريق غدًا مع بطل غينيا، حوريا كوناكري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي كلمة وجهها للفريق قبل تدريبه الأخير اليوم على ملعب المقاولون العرب، طالب الوكواك، اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة مريحة في مباراة الغد، ليخوض مباراة الإياب بغينيا في وضع مريح ودون الكثير من الضغط النفسي والعصبي.

وتقام مباراة النصر وحوريا كوناكري، عند السادسة من مساء غدٍ بتوقيت ليبيا على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

من جانبه، حرص الجهاز الفني للنصر بقيادة فوزي العيساوي على مراجعة أدوار اللاعبين الدفاعية والهجومية في مواجهة حوريا، بعد أن أطلع كل منهم على خصائص لاعبي المنافس من خلال عدد من الفيديوهات لمباريات سابقة لبطل غينيا.

يشار إلى أن بعثة فريق حوريا كوناكري وصلت القاهرة أمس، وكان في استقبالهم رئيس بعثة نادي النصر، عادل الأوجلي .

