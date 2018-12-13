الوكواك ينضم لبعثة النصر والعيساوي يراجع خصائص حوريا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 05:46 مساء
من تدريبات فريق النصر استعدادا لحوريا كوناكري (صفحة النصر)

انضم رئيس اللجنة التسييرية بنادي النصر، عزالدين الوكواك، إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم، اليوم قبيل مواجهة الفريق غدًا مع بطل غينيا، حوريا كوناكري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي كلمة وجهها للفريق قبل تدريبه الأخير اليوم على ملعب المقاولون العرب، طالب الوكواك، اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة مريحة في مباراة الغد، ليخوض مباراة الإياب بغينيا في وضع مريح ودون الكثير من الضغط النفسي والعصبي.

وتقام مباراة النصر وحوريا كوناكري، عند السادسة من مساء غدٍ بتوقيت ليبيا على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

من جانبه، حرص الجهاز الفني للنصر بقيادة فوزي العيساوي على مراجعة أدوار اللاعبين الدفاعية والهجومية في مواجهة حوريا، بعد أن أطلع كل منهم على خصائص لاعبي المنافس من خلال عدد من الفيديوهات لمباريات سابقة لبطل غينيا.

يشار إلى أن بعثة فريق حوريا كوناكري وصلت القاهرة أمس، وكان في استقبالهم رئيس بعثة نادي النصر، عادل الأوجلي .
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أعيان أوباري: القوة المحايدة تعزز «السلام» في المنطقة
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي» ينفي اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس
ليبيا
حُكم عليه بالسجن .. محامي ترامب السابق: «لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة»
دولى
النائب علي السعيدي يستنكر تصريحات معيتيق وصنع الله حول حراك فزان
ليبيا
إيطاليا تعين سفيرا جديدا في ليبيا خلفا لبيروني بسبب تهديد «أمنه الشخصي»
ليبيا
اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية