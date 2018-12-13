الفلاح يترأس بعثة الأهلي بنغازي أمام صن داونز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 05:03 مساء
الحاج هاشم الفلاح (صفحة الأهلي طرابلس)

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي تكليف الحاج هاشم الفلاح بالرئاسة الفخرية لبعثة فريق الكرة الأول في مباراته القادمة مع صن داونز، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالقاهرة .

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي بنغازي، اليوم، بيانًا يتضمن قرار الإدارة بتكليف الفلاح، جاء فيه: «في إطار حرص مجلس إدارة النادي علي تكريم الشخصيات التى قدمت للأهلي الكثير، عبرالأجيال المتلاحقة، وتقديراً وعرفاناً لما قدمه الحاج هاشم الفلاح طوال مسيرته الممتدة لأكثر من خمسين عاماً فى خدمة النادي الأهلي».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بنغازي تدريباته، تحت قيادة مدربه المصري محمد عودة، على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ 32 من البطولة بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق نواذيبو الموريتاني 3 - 2 بمجموع مباراتي الذهاب بموريتانيا «1 - 2» على ملعب بتروسبورت.
 

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