السويحلي يفوز على الخمس في ختام مباريات الأسبوع الثاني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 13 ديسمبر 2018, 12:46 صباحا
فريق السويحلي الأول لكرة القدم (الصفحة الرسمية للنادي)

أضاف فريق السويحلي ثلاثة نقاط ثمينة خارج الديار عندما فاز مساء الأربعاء على فريق الخميس بنتيجة (2-0) على   في المباراة التي اقيمت بملعب مدينة الخمس في ختام مباريات الأسبوع الثاني بالدوري الليبي الممتاز.

الهدف الأول جاء بنيران صديقه عندما اصدمت كرة اوتيمار البرزايلي باللاعب محمود ابحير الذي غالط حارس مرمي الخمس اسامة البودي.

وفي الشوط الثاني اضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للسويحلى، ورغم المحاولات والضغط  وعدم الاستسلام والفرص الضائعة من جانب لاعبي الخمس إنتهت المباراة بهذه النتيجة ليضيف فريق السويحلي ثلاثة نقاط ثمينة ويصبح رصيده 6 نقاط من مباراتين وبقي فريق الخمس بنفس رصيده السابق 3 نقاط.

وكانت نتائج الاسبوع الثاني على النحو التالي: نجوم أجدابيا فاز على التحدي (2-1 ) والمدينة تعادل مع الوحدة ( 0 -0 ) والأخضر فاز على درانس (1-0) والخمس فاز على أهلي طرابلس (1-0 ) في مباراة مؤجلة.

كما تعادل الشط مع الاتحاد المصراتي ( 0 -0 ) والصداقة فاز على الهلال (1- 0) والتعاون فاز على خليج سرت (2-1 ) ورفيق تعادل مع المحلة ( 1-1 ).

يذكر أن هناك ثلاثة مباريات مؤجلة خلال الاسبوع الثاني بسبب المشاركة الافريقية وهي مباراة اهلي طرابلس والاتحاد دربي العاصمة ومباراة النصر و الانوار ، وكذلك الأهلي بنغازي وشباب الجبل.

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