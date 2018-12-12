بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول

مشهد وداع الراحل أحمد الاحول (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

ودعت أسرة كرة القدم الليبية ظهر الأربعاء بمدينة طرابلس اللاعب الدولي والهداف الكبير أحمد الأحول بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية ومن نجوم الكرة الليبية من مختلف الأجيال ومن كافة الأندية الرياضية التي حرصت على المشاركة في يوم الوداع الكبير.

اللاعب الدولي الراحل أحمد الأحول بدأ مسيرته الكروية في مدرسة شارع الزاوية العام 1950 وفي العام 1954 بفريق المشعل وبعد ثلاث سنوات انتقل إلى نادي بلخير ثم تحول إلى فريق الأهلي بطرابلس وفي مطلع العام 1960 انضم إلى نادي الاتحاد والذي استمر معه وكان هدافه ونجمه الأول حتى الموسم الرياضي 75 – 76 عندما أعلن اعتزاله الملاعب بعد مسيرة طويلة قاربت 21 عامًا قضاها بالملاعب.

توج مع فريق الاتحاد بثلاث بطولات على مستوى بطولات الدوري الليبي خلال مواسم الستينات وحمل شارة قيادة الفريق.



أحرز الأحول لفريقه الاتحاد أكثر من مائتي هدف أبرزها في شباك الأفريقي التونسي وهدفيه فى شباك الأهلى المصري وهدفه في شباك الهلال في بطولة ليبيا العام 1965.

شارك مع المنتخب الليبي الأول في عدد كبير من المباريات الدولية الودية والرسمية أبرزها الدورة العربية الثالثة بالمغرب العام 1961 ودورتي كأس العرب العام 64 و 66 بالكويت وبغداد والدورة العربية بمصر العام 65 ودورة ألعاب المتوسط العام 67 وأحرز أول أهدافه الدولية مع المنتخب الليبي في شباك المنتخب اللبناني.

ومن أشهر مبارياته الدولية مباراة ليبيا وعمان في كأس العرب ببغداد العام 1966 والتي سجل خلالها منتخب الفرسان أعلى نتيجة قياسية بلغت حصيلتها 21 هدفا.

تولى قيادة المنتخب الليبي الأول في بطول كأس العرب ببغداد العام 1966 والدورة العربية بالقاهرة العام 65 وشارك مع فريقه الاتحاد في أول ظهور أفريقي لممثل الكرة الليبية العام 1967 وقص شريط أهداف وانتصارات الكرة الليبية أمام بطل النيجر.



أحرز أجمل أهدافه في شباك الأهلي المصري العام 68 في المباراة الودية التي حسمها الاتحاد لصالحه بهدفين ومع المنتخب الليبي الأول في شباك المنتخب السعودي في الدورة العربية بالمغرب العام 61 والتي قاد فيها المنتخب للفوز بخماسية.

مشهد وداع الراحل أحمد الاحول (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

مشاطرة من نادي الظهرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

المهاجم الدولي الليبي أحمد الاحول في إحدى المشاركات (أرشيفية : الإنترنت)

المهاجم الدولي الليبي أحمد الاحول في إحدى المباريات (أرشيفية : الإنترنت)

المهاجم الدولي الليبي أحمد الاحول وسط زملائه (أرشيفية : الإنترنت)

اللاعب الدولي الراحل أحمد الاحول (أرشيفية : الإنترنت)

تكريم سابق للاعب الدولي الراحل أحمد الاحول (أرشيفية : الإنترنت)