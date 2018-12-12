سلة الأهلي طرابلس تفوز على الاتحاد بتصفيات المنطقة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 02:44 مساء
جانب من مشاركات سابقة لفريق السلة بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

فاز فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة الثلاثاء على فريق الاتحاد بنتيجة 80-76 ضمن تصفيات المنطقة الأولى  لبطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة المقامة بتونس.

وكان فريق الأهلي طرابلس خسر لقاءه الأول أمام فريق سلا المغربي بفارق ثلاث نقاط 69 -72 حيث قدم مستوى طيبًا خلال المباراة.

وهذه هو الفوز التاسع لسلة الأهلي طرابلس على الاتحاد علي التوالي، أما نتائج البطولة فشهدت فوز جمعية سلا المغربية على شبيبة القيروان 73/82، والأهلي طرابلس على الاتحاد الليبي 76/80، والنجم الرادسي على الوداد المغربي 45/78.

وجاء الترتيب العام ليتصدر النجم الرادسي بـ4 نقاط، وجمعية سلا المغربية بنفس الرصيد، وشبيبة القيروان بـ3 نقاط، والأهلي طرابلس بنفس الرصيد، والاتحاد الليبي بنقطتين، والوداد المغربي بنفس الرصيد.

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