سلة الأهلي طرابلس تفوز على الاتحاد بتصفيات المنطقة الأولى

فاز فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة الثلاثاء على فريق الاتحاد بنتيجة 80-76 ضمن تصفيات المنطقة الأولى لبطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة المقامة بتونس.
وكان فريق الأهلي طرابلس خسر لقاءه الأول أمام فريق سلا المغربي بفارق ثلاث نقاط 69 -72 حيث قدم مستوى طيبًا خلال المباراة.
وهذه هو الفوز التاسع لسلة الأهلي طرابلس على الاتحاد علي التوالي، أما نتائج البطولة فشهدت فوز جمعية سلا المغربية على شبيبة القيروان 73/82، والأهلي طرابلس على الاتحاد الليبي 76/80، والنجم الرادسي على الوداد المغربي 45/78.
وجاء الترتيب العام ليتصدر النجم الرادسي بـ4 نقاط، وجمعية سلا المغربية بنفس الرصيد، وشبيبة القيروان بـ3 نقاط، والأهلي طرابلس بنفس الرصيد، والاتحاد الليبي بنقطتين، والوداد المغربي بنفس الرصيد.