سلة الأهلي طرابلس تفوز على الاتحاد بتصفيات المنطقة الأولى

جانب من مشاركات سابقة لفريق السلة بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

فاز فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة الثلاثاء على فريق الاتحاد بنتيجة 80-76 ضمن تصفيات المنطقة الأولى لبطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة المقامة بتونس.

وكان فريق الأهلي طرابلس خسر لقاءه الأول أمام فريق سلا المغربي بفارق ثلاث نقاط 69 -72 حيث قدم مستوى طيبًا خلال المباراة.

وهذه هو الفوز التاسع لسلة الأهلي طرابلس على الاتحاد علي التوالي، أما نتائج البطولة فشهدت فوز جمعية سلا المغربية على شبيبة القيروان 73/82، والأهلي طرابلس على الاتحاد الليبي 76/80، والنجم الرادسي على الوداد المغربي 45/78.

وجاء الترتيب العام ليتصدر النجم الرادسي بـ4 نقاط، وجمعية سلا المغربية بنفس الرصيد، وشبيبة القيروان بـ3 نقاط، والأهلي طرابلس بنفس الرصيد، والاتحاد الليبي بنقطتين، والوداد المغربي بنفس الرصيد.