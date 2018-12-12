وداع ثقيل لشاطئية ليبيا في بطولة أفريقيا

منتخب ليبيا يخسر أمام نيجيريا بنتيجة كبيرة (المركز الإعلامي)

غادرت ليبيا منافسات بطولة أفريقيا لكرة القدم الشاطئية بعد خسارتها الثلاثاء أمام السنغال بنتيجة عريضة (1/10) لتحتل ليبيا ثالث المجموعة الثانية بثلاث نقاط بفوز واحد علي تنزانيا (5 /2) وخسارتين أمام نيجيريا ثم السنغال.

تصدرت السنغال المجموعة برصيد 7 نقاط وجاءت نيجيريا ثانية بـ6 نقاط وليبيا ثالثة بـ3 نقاط وتنزانيا رابعة دون نقاط.

وفي المجموعة الأولي مصر أول المجموعة بتسع نقاط والمغرب ثانياً بست نقاط وجاء مدغشقر ثالثًا بثلاث نقاط وساحل العاج رابعًا.

وتقام اليوم الأربعاء مواجهات في النصف نهائي البطولة حيث تلتقي مصر مع نيجيريا والسنغال تواجه المغرب والفائزان يلتقيان غدًا الخميس لتحديد المتوج بالبطولة.

البطل والوصيف يمثلان أفريقيا في كأس العالم بدولة باراغواي بأميركا الجنوبية العام 2019.