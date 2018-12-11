الكرة الليبية تودع «الثعلب» أحمد الأحول

لاعب الاتحاد الدولي الراحل أحمد الأحول (فيسبوك)

ودعت أسرة كرة القدم الليبية، اليوم الثلاثاء، أحد أهم وأبرز مَن أنجبتهم ملاعب «فرسان المتوسط» عبر تاريخها الطويل، أحمد الأحوال، عن عمر ناهز 82 عامًا، كونه من مواليد 1936 ببلدة غريان.

لعب الأحول في مركز الهجوم، ومثل عديد الأندية الليبية، لكن تظل بصماته الدولية واضحة وعالقة في الأذهان مع منتخب بلاده، حيث شارك في عديد المحافل الدولية، ليصبح واحدًا من رموز كرة الفرسان عن جدارة واستحقاق، حيث انطلق من مدرسة شارع الزاوية العام 1950، وبعد أربعة أعوام التحق بفريق المشعل، لينتقل بعد ثلاثة أعوام إلى نادي بلخير، ثم تحول إلى الأهلي طرابلس «الزعيم»، لكنه لم يلعب له طويلًا، وفي العام 1960 انتقل إلى نادي الاتحاد «العميد»، وهو النادي الذي كان الأحول مشجعًا له، قبل أن يتقمص ألوانه.

استمر الأحوال في اللعب لنادي الاتحاد، دون انقطاع، حتى موسم 1975/1976، ليجد رصيده بعد الاعتزال اللعب لما يقرب من 25 عامًا قضاها في الملاعب، كما حمل شارة قيادة الفرق التي لعب لها، وتحديدًا الاتحاد الذي عشقه كثيرًا، حاملًا بطولات موسمي 1965/1966، و1968/1969، كما حصل على لقب هداف الدوري الليبي لموسم 1965/1966 برصيد 14 هدفًا.

سجل الأحول تاريخًا حافلًا مع الاتحاد تحديدًا، وتنوعت بطولاته، حيث حصد بطولة المحافظات الغربية أعوام 1961/1962 و1962/1963 و1964/1965 و1965/1966 و1966/1967 و1967/1968، كما حصد بطولة ليبيا مواسم 1964/1965 و1965/1966 و1968/1969.

سجل لفريق الاتحاد عديد الأهداف تجاوزت الـ200 هدف في مختلف البطولات، كان أبرزها تسجيله في مرمى الأفريقي التونسي العام 1967، وهدفيه في مرمى الأهلي المصري العامين 1963و1968، وهدفه في فريق بُري السوداني، كما شارك مع المنتخب الوطني في أغلب المناسبات والدورات العربية والقارية التي خاضها الفريق في الستينات، منها الدورة الرياضية العربية في الدار البيضاء العام 1961، وكأسا العرب الثانية والثالثة.

أشهر مبارياته مع الفريق الوطني كانت أمام منتخب سلطنة عمان في دورة كأس العرب الثالثة التي احتضنتها بغداد العام 1966، وفاز منتخب «الفرسان» بنتيجة كبير (21/0)، كما قاد الاتحاد في تصفيات بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري العام 1967، وكذلك في عديد الدورات الخارجية، منها دورة الجلاء في سورية العام 1970، وبطولة أندية المغرب العربي العام 1970.

تدهورت حالته الصحية كثيرًا في الأيام الماضية، وتعرض لوعكة صحية أجرى خلالها عملية جراحية، لم تتوقف سيل البرقيات والاتصالات الهاتفية التي تسأل عنه، وأطلق عليه الناقد الرياضي المصري الراحل نجيب المستكاوي لقب «الثعلب الماكر» لسرعته وخفة حركته وانطلاقاته التي أربكت دفاع المنتخب المصري، ليودع الثعلب الكبير، تاركًا أثرًا ضخمًا من التاريخ المشرف لرمز كبير في سماء كرة القدم الليبية.