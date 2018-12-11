الاتحاد يطير إلى المغرب دون زعبيه وروما

جانب من تدريبات فريق الاتحاد قبل السفر إلى المغرب (المركز الإعلامي)

غادرت بعثة فريق الاتحاد، أمس الإثنين، إلى تونس ومنها اليوم الثلاثاء تغادر إلى المغرب قبل ثلاثة أيام من المباراة المرتقبة مع فريق نهضة بركان المغربي، التي ستقام بالملعب البلدي بمدينة بركان، يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الذهاب لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من الغابون بقيادة إيريك أرناود أوتوغو، ويغيب عن لقاء الذهاب محمد زعبية وسالم المسلاتي «روما» نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق بطرابلس.

مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في تونس على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة التونسية، السبت 22 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا مبدئيًّا حتى الحصول على موافقة اتحاد الكرة التونسي.

وسيقود لقاء الإياب طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية بقيادة جان جاك ندالا.