50 ألف دولار تعيد الأهلي بنغازي للتدريبات في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:31 صباحا
جانب من تدريبات فريق الأهلي بنغازي في القاهرة (المركز الإعلامي)

عاد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي للتدريب خلال معسكره الخارجي بالقاهرة، مساء أمس الإثنين، بعد حل المشاكل المالية واستلام اللاعبين مكافآتهم وكذلك الطاقم التدريبي للفريق، حيث تم دفع المكافأة بالتساوي على كل أعضاء البعثة بالكامل من قبل رجال الأعمال ومشجعي الأهلي الذين جمعوا مبلغ 50 ألف دولار لحل الضائقة المالية في هذا الوقت الصعب.

وكان لاعبو الأهلي رفضوا التدريب إلا بعد أن تتم تسوية أوضاعهم المالية، التي نتج عنها مغادرة اللاعب البوركيني فاروقا مقر إقامة الفريق ولم يلتحق بالفريق حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمباراته المهمة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب منافسات دور الـ32 ببطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم 2018-2019 على أرضية ملعب بتروسبورت بالقاهرة السبت المقبل.

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