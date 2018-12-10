خسارة سلة الأهلي طرابلس والاتحاد في افتتاح التصفيات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 10:03 مساء
من احدى مباريات فريق السلة الأول لأهلي طرابلس (صفحة الأهلي)

خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي طرابلس مباراته الأولى في افتتاح منافسات المنطقة الأفريقية الأولى، أمام جمعية سلا المغربي بفارق 3 نقاط «رمية ثلاثية» بنتيجة 72/69، قدم خلالها الأهلي أداءً قويًا نال استحسان مراقبي البطولة، وضمن منافسات اليوم الأول للتصفيات، خسر أيضًا الممثل الثاني للكرة الليبية فريق الاتحاد أمام النجم الرادسي التونسي 60/72، كما فاز شبيبة الفروان علي الوداد 67 / 61 ، والنجم الرادسي علي الاتحاد 72 / 60 .

ويلتقي غدًا قطبي السلة الليبية، الاتحاد والأهلي طرابلس، في الجولة الثانية من التصفيات.

وتؤهل تصفيات المنطقة الأولى التي يستضيفها نادي النجم الرياضي الرادسي، من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري، إلى نهائيات كأس أفريقيا 2019.

ويشارك في تصفيات المنطقة الأولى 7 فرق تمثل 4 بلدان من الشمال الأفريقي النجم الرياضي الرادسي وشبيبة القيروان «تونس»، جمعية سلا والوداد البيضاوي «المغرب» إلى جانب المجمع الرياضي البترولي من الجزائر، والأهلي طرابلس والاتحاد «ليبيا».
 

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