الاتحاد بلا أنياب أمام نهضة بركان بسبب زعبية والمسلاتي

محمد زعبية على مقاعد البدلاء يتابع التدريب وهو مصابا في أنفه 10 ديسمبر 2018 (صفحة الاتحاد)

أعلن نادي الاتحاد غياب الثنائي الهجومي لفريق الكرة الأول، محمد زعبية ، وسالم المسلاتي عن مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب دوري الـ 32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

ووفقًا لصفحة الاتحاد على «فيس بوك»، فإن زعبية والمسلاتي أصيبا أثناء تدريب الفريق استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، في الخامسة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة وجدة.

يشار إلى أنه في ظل غياب زعبية والمسلاتي، سيكون الفريق فرغ من قوته «أنيابه» الهجومية، في ظل غياب فيصل البدري وعمران سالم.

ويبدأ فريق الاتحاد غدًا معسكرًا إعداديًا بتونس، بقيادة المدير الفني، عبدالحق بنشيخة، قبل المغادرة إلى المغرب لخوض اللقاء.

