«ملحق» لمنتخب ليبيا أمام السنغال للمضي في أفريقية الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 06:56 مساء
من مباراة سابقة لمنتخب ليبيا أمام المغرب في كرة القدم الشاطئية (أرشيفية: الإنترنت)

يخوض المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية غدًا الثلاثاء، مباراة فاصلة «ملحق» من أجل التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بشرم الشيخ المصرية، عندما يلتقي المنتخب الستغالي.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة، بعد أن حقق فوزا كبيرا على تنزانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وخسر أمام نيجيريا 2/6، وليس أمامه غدًا سوى الفوز على السنغال ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل.

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى نصف النهائي، اليوم، بعد فوزه على مدغشقر 4/2، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا المجموعة الأولى، بتسجيله لهدفين أهداف مصر، محمد سمير من ركلة جزاء، ومحمد عبدالنبي وصاصا وأحمد شحات.

وتمكن المنتخب المغربي من الفوز على ساحل العاج 5 / 4 ليصبح رصيده 3 نقاط متساويًا مع مدغشقر، فيما يأتي منتخب ساحل العاج بدون نقاط .

يشار الى أن البطل والوصيف سيمثلان أفريقيا في كأس العالم بباراغواي العام المقبل.
 

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