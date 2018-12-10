مباريات الأسبوع الثالث للدوري ترى النور

من مباراة سابقة بين الهلال والمدينة في الدوري الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم مباريات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، الذي سينطلق يوم الإثنين 17 ديسمبر الجاري بمباراتين، حيث يلتقي التعاون مع الهلال بملعب سرت، بمراقبة عاشور سليمان، ويواجه فريق التحدي ضيفه الصداقه بملعب بنينا، ويراقب اللقاء آدم شحات.

ويلتقي يوم الثلاثاء، شباب الجبل مع خليج سرت بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء بمراقبة محمد الزلاوي، فيما يواجه فريق نجوم أجدابيا، نظيره دارنس بملعب سرت، والمراقب أحمد أبوشعاله.

ويشهد يوم الخميس مباراتين، حيث يلتقي الأخضر مع ضيفه الأنوار على ملعب البيضاء، والمراقب شعبان الصادق، ويلتقي المدينة مع المحلة بملعب الزاوية، والمراقب فوزي الشحومي، فيما تقام يوم الجمعة 21 ديسمبر، مباراة الشط ورفيق بملعب الزاوية والمراقب محمد حمودة، وأبوسليم يواجه الخمس بملعب الزاوية والمراقب حسن المنيّر.

يشار إلى أنه تم تأجيل 3 مباريات من الأسبوع الثالث لارتباطات فرقها بالمشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وكأس الاتحاد، وهي الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، ومباراة الاتحاد والسويحلي، والأهلي بنغازي مع النصر.

