رفيق يتعادل إيجابيا مع المحلة في ملعب صرمان

فريق الكرة الأول بنادي رفيق (فيسبوك)

انتهت مساء أمس الأحد مباراة رفيق وضيفه المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما بملعب أم الربيع بصرمان ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المحلة اللاعب محمد التيجاني في الدقيقة 17 وهدف التعادل لرفيق جاء من علامة الجزاء سجل منها لاعب رفيق وسيم الفزاني هدف التعادل في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث خسر كلا الفريقان نتيجة مباراتيهما الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأخر مباريات الأسبوع الثاني ستقام الأربعاء وستجمع فريق الخمس مع السويحلي بملعب الخمس.