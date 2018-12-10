اعتراف عربي ودولي باتحاد ليبيا لرياضة الطلاب

اكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن الاتحاد الليبي الرياضي للطلاب استكمل متطلبات عضوية الاتحادين العربي والدولي للرياضة المدرسية وأيضا عضوية الاتحادين العربي والدولي للرياضة الجامعية.

وأضاف حشاد أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد ليبيا في البطولات الرياضية الطلابية عربيا ودوليا ومن بينها البطولة العربية المدرسية للعبتي اليد وتنس الطاولة بمصر في مارس المقبل.

وأيضا في الدورة الرياضية المصغرة للجامعات بمدينة طنطا المصرية وفي دورة الألعاب الصيفية الجامعية بنابولي في يوليو المقبل والمشاركة في دورة الألعاب المدرسية لذوي الإعاقة بالبرتغال في يوليو 2019.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب أنشئ بقرار من المجلس الرئاسي في مارس 2018 ويهدف إلى تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة الرياضية الطلابية وتنمية ودعم النشاط الرياضي والإشراف على المشاركات الطلابية الخارجيه وتمثيل ليبيا في المحافل واللقاءات والبطولات الدولية وأيضا في الاتحادات والهيئات ذات العلاقة.