اعتراف عربي ودولي باتحاد ليبيا لرياضة الطلاب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 01:37 مساء

اكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن الاتحاد الليبي الرياضي للطلاب استكمل متطلبات عضوية الاتحادين العربي والدولي للرياضة المدرسية وأيضا عضوية الاتحادين العربي والدولي للرياضة الجامعية.

وأضاف حشاد أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد ليبيا في البطولات الرياضية الطلابية عربيا ودوليا ومن بينها البطولة العربية المدرسية للعبتي اليد وتنس الطاولة بمصر في مارس المقبل.

وأيضا في الدورة الرياضية المصغرة للجامعات بمدينة طنطا المصرية وفي دورة الألعاب الصيفية الجامعية بنابولي في يوليو المقبل والمشاركة في دورة الألعاب المدرسية لذوي الإعاقة بالبرتغال في يوليو 2019.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب أنشئ بقرار من المجلس الرئاسي في مارس 2018 ويهدف إلى تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة الرياضية الطلابية وتنمية ودعم النشاط الرياضي والإشراف على المشاركات الطلابية الخارجيه وتمثيل ليبيا في المحافل واللقاءات والبطولات الدولية وأيضا في الاتحادات والهيئات ذات العلاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة.. الكشف عن قصة مرعبة نجا فيها منتخب إنجلترا من الهلاك
رياضة عالمية
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية
ليبيا
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
ترامب يرد على اتهام مولر له بتواطؤ حملته الرئاسية مع روسيا
دولى
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية