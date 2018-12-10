سلة الأهلي طرابلس تلتقي سلا المغربي والاتحاد يواجه النجم الرادسي.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 01:34 مساء
جانب من منافسات كرة السلة الليبية (المركز الإعلامي)

تنطلق اليوم الإثنين بمدينة رادس التونسية تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة بمشاركة فرق من ليبيا الاتحاد والأهلي طرابلس ومن تونس النجم الرادسي وشبيبة القيروان ومن المغرب الوداد وجمعية سلا.

الفرق المذكورة تتبارى بنظام التجمع من مرحلة واحدة ذهاب فقط ويتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى إلى المرحلة الثانية.
 
وتقام اليوم الإثنين في الافتتاح 3 مباريات الأولى تجمع شبيبة القيروان والوداد ويعقبها لقاء الأهلي طرابلس وجمعية سلا والمباراة الثالثه تجمع الاتحاد والنجم الرادسي.

وتخلد جميع الفرق غدا الثلاثاء للراحة على أن تستأنف الأربعاء مواعيد المواجهات بالجولة الثانية مع 3 مباريات شبيبة القيروان يلتقي جمعية سلا والمباراة الثانية بين قطبي السلة الليبية الاتحاد والأهلي طرابلس والمباراة الثالثة النجم الرادسي مع الوداد.

ويشهد الخميس الجولة الثالثة وتجمع الأهلي طرابلس مع الوداد ويعقبها لقاء الاتحاد وشبيبة القيروان أما الجمعة فيلتقي الوداد مع جمعية سلا والاتحاد يتباري مع شبيبة القيروان والأهلي طرابلس يلتقي النجم الرادسي.
 
وتبدأ الجولة الخامسة والأخيرة السبت حيث يلتقي الاتحاد مع الوداد والأهلي طرابلس يتباري مع شبيبة القيروان والنجم الرادسي يواجه جمعية سلا.

المباراة حسب توقيت ليبيا الأولى تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا والمباراة الثانية في الخامسة على أن تقام المرحلة الثانية من التصفيات بنظام المجموعات.

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