عكاشة عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الرياضة العربي

الليبي مصطفي عكاشة يدخل المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربي (فيسبوك)

اختير الليبي مصطفي عكاشة والذي يترأس الاتحاد العربي للكرة الحديدية عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية بتزكية من الأمير طلال آل سعود رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، الأحد.

ومن خلال المنصب يصبح عكاشة أيضا عضوا بالمجلس العربي الأعلى للرياضة والمنوط به رسم سياسات وأجندات مختلف الرياضات والبطولات العربية والأقليمية.

المؤتمر شهد مشاركة 48 اتحادا عربيا وتضمنت برامجه اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وايضا منتدى الثقافة بالاضافة إلى مناقشة مشكلة صعوبة حصول الوفود العربية على تأشيرة دخول لبعض الدول العربية المستضيفة للبطولات والاجتماعات.