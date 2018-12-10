عكاشة عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الرياضة العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 12:45 مساء
الليبي مصطفي عكاشة يدخل المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربي (فيسبوك)

اختير الليبي مصطفي عكاشة والذي يترأس الاتحاد العربي للكرة الحديدية عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية بتزكية من الأمير طلال آل سعود رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، الأحد.

ومن خلال المنصب يصبح عكاشة أيضا عضوا بالمجلس العربي الأعلى للرياضة والمنوط به رسم سياسات وأجندات مختلف الرياضات والبطولات العربية والأقليمية.

المؤتمر شهد مشاركة 48 اتحادا عربيا وتضمنت برامجه اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وايضا منتدى الثقافة بالاضافة إلى مناقشة مشكلة صعوبة حصول الوفود العربية على تأشيرة دخول لبعض الدول العربية المستضيفة للبطولات والاجتماعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة.. الكشف عن قصة مرعبة نجا فيها منتخب إنجلترا من الهلاك
رياضة عالمية
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية
ليبيا
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
ترامب يرد على اتهام مولر له بتواطؤ حملته الرئاسية مع روسيا
دولى
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية