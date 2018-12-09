نادي الاتحاد يصدر بيانا يعيد أزمة الكرة إلى المربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 09:44 مساء
من احدى اجتماعات اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد (صفحة الاتحاد)

رفضت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد، الاستجابة لدعوة الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد لانعقاد اجتماعًا غير عادي يوم 20 ديسمبر الجاري بمدينة المرج.

وشدد نادي الاتحاد في بيان أصدره اليوم ونشره على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» على تمسكه بمخرجات اجتماع الجمعية العمومية العادي، الذي عقد بمدينة مصراتة في 5 أكتوبر الماضي، معتبرًا أن حيثياته ومخرجاته تصب في صالح جميع الأندية.

وأنكرت إدارة النادي إصدار أي تعهد بشأن الموافقة عن مخرجات اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي أسقط رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، على خلفية أن الاتحاد يعتبر قرارات هذه الجمعية مخالفة للقوانين واعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.

واختتم الاتحاد بيانه بمناشدة الوسط الرياضي والهيئات المسؤولة عن الإشراف الإداري والمالي، بالتدخل بشكل عاجل لرأب الصدع وتصحيح المسار.

يشار إلى أن هناك 14 فريقا من أندية الدوري الممتاز كونوا تحالف اشترط المشاركة في الدوري مقابل إقالة رئيس اتحاد الكرة جمال الجعفري، ما دفع أعضاء المجلس سحب الثقة من الجعفري بحجة رأب الصدع وانطلاق الدوري، وبيان نادي الاتحاد، اليوم، يعلن عدم اعترافه بإقالة الجعفري، ما قد يعيد أزمة الكرة إلى مربعها الأول.
 

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