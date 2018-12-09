ليبي نائبا للاتحاد العربي لرياضة «فو فينام»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 08:43 مساء
مشهد من رياضة الـ«فو فينام فيات» (أرشيفية: الإنترنت)

أكد ممثل ليبيا في الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي لرياضة «فو فينام فيات»، أحمد السني، أن الجزائر استضافت الاجتماع التأسيسي لاتحاد «فو فينام فيات» بحضور دول ليبيا والجزائر ولبنان والأردن واليمن وتونس والعراق والسودان والمغرب.

وتم التصديق في الجلسه التحضيرية على النظام الأساسي ووضع هيكلية المكتب التفيذي للاتحاد.

وأسفرت نتيجة الانتخابات لأول مكتب تنفيذي للاتحاد، عن اختيار الجزائري محمد جواج «رئيسًا» والأردني خالد الحديدي «نائب ثاني» والليبي أحمد السني «نائب ثانٍ» وعضوية نجيب الكليبي (اليمن) وبهاء الزغير (لبنان) ومحمد فتوح (مصر) وفوزي فتدولي (تونس) ونسيم محمد (المغرب) وعاطف عبد الوهاب (السودان) .

يذكر أن رياضة «فو فينام» هي لعبة قتالية فيتنامية الأصل وقريبة من لعبة الووشو (الكونغ فو) وتتضمن أساليب استعراضية وقتالية، وكلمة «فو» تعني فن القتال و«فينام» اختصارا لكلمة فيتنام، و«فيات» اختصار لشعب فيتنامي، و«داو» تعني المنهج، لتصبح ترجمتها «منهاج الفنون القتالية الفيتنامية».
 

أحمد السني
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