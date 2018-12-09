الأهلي طرابلس يطير إلى تونس لمواجهة بطل الكاميرون

المدرب خالد جلال يحاضر فريق الأهلي طرابلس قبل أحد التدريبات (صفحة الأهلي)

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، مساء اليوم إلى تونس، قبل 6 أيام من موعد مواجهته الهامة أمام ضيفه، ستار دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية».

وأخطر الاتحاد الأفريقي الناديين، بموعد المباراة التي حدد لها في الثالثة والنصف «بتوقيت ليبيا» عصر يوم السبت المقبل، على ملعب المنزه.

واختتم فريق الأهلي معسكره المحلي على ملعبه بطرابلس، فترة الاستعداد الأولى، ركز فيها الجهاز الفني بقيادة، خالد جلال، على الجانبين الفني والبدني، فيما يخصص معسكر تونس الذي سيسبق المباراة، للتحضير الخططي وتحفيظ اللاعبين للأدوار المنوطة وفقًا لدراسة المنافس.

