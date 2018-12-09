إضراب داخل معسكر الأهلي بنغازي في القاهرة قبل أيام من مواجهة صن داونز

جانب من مباراة الأهلي بنغازي ونيوزيبيو بطل موريتانيا (المركز الإعلامي)

مازالت أزمة المستحقات المالية تلقي بظلالها على فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي، داخل المعسكر الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة، فبدلاً عن أن يواصل فريق «المشوار الطويل» الاستعدادات للمباراة المهمة أمام بطل جنوب أفريقيا القوي صن داونز في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفض اللاعبون النزول إلى أرض الملعب، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المالية أولاً قبل مواصلة التدريبات.

في الوقت نفسه علمت «بوابة الوسط» من مصادرها داخل مقر إقامة اللاعبين بفندق «راديسون بلو» أن المصري محمد عودة المدير الفني للفريق حمل حقائبه هو الآخر وتوجه إلى منزله، في انتظار تدخل الإدارة لاحتواء الموقف الشائك، قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل، في الذهاب بالقاهرة، حيث تجرى بعدها بأسبوع في السبت التالي مباراة العودة، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود، إلا أن اللاعبين أبدوا تذمرهم من مماطلة الإدارة، على حد وصفهم.

ويدرس عودة الموقف خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث لا يستبعد تقديم استقالته، وفقًا لما قاله المدرب لبعض أعضاء الفريق؛ خوفًا من تحقيق نتائج تحسب عليه، في ظل تأكد تأثر الفريق سلبًا بالأجواء المحيطة التي لا دخل له فيها، كونها مشاكل إدارية، حيث يواصل اللاعبون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي، برفضهم النزول للتدريبات، لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية منذ ستة أشهر كاملة، أما الجهاز الفني فيتأخر له راتب شهرين.

المفاجأة الكبرى أن المحترفين النيجيري كوفري والإيفواري داهو، يدرسان الرحيل مثلما فعل زميلهما البوركيني فاروقا، الذي حصل على جواز سفره وترك معسكر الفريق دون جدوى من الوصول إليه، مستثمرًا معرفته بمصر وبعض وكلاء اللاعبين، ليتأكد نبأ هروبه من معسكر الفريق قبل مباراة مصيرية أمام بطل جنوب أفريقيا الحاصل على نسخة دوري أبطال أفريقيا العام 2016.

الأهلي عبر الدور التمهيدي، عقب تخطي منافسه فريق نيوزيبيو الموريتاني، الأربعاء، بالفوز عليه إيابًا بهدفين دون مقابل، بعد خسارة في الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليصعد قبل أن يشهد معسكر الفريق الأحمر في العاصمة المصرية القاهرة عدة أزمات متلاحقة، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس النادي، خالد السعيطي، احتواء الموقف بتدبير أجزاء من الحقوق لإرضاء اللاعبين.