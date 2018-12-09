طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ملعب النهر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 09 ديسمبر 2018, 03:21 مساء
جانب من مباراة منتخب ليبيا وجنوب إفريقيا الأخيرة (المركز الإعلامي)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة الأحد أن الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني طلبت من المجلس الرئاسي دعمًا ماليًا بقيمة 3 ملايين دينار للمنتخب الأول لكرة القدم قبل مباراته الحاسمة مع جنوب أفريقيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، لتغطية النفقات والمعسكرات والمصاريف حتى موعد المباراة في شهر مارس المقبل.

كما علمت «بوابة الوسط» أن الهيئة شرعت في خطة الصيانة لعدد من الملاعب، وهي ملعب طرابلس الدولي، وملعب أحمد البوسيفي، وملعب علي الزقوزي، وملعب بينيا، وملعب أجدابيا، وستنتهي الصيانة في بعض الملاعب في غضون 40 يومًا، في حين أن ملعب النهر الصناعي به كثير من المفقودات وتعرض لخسائر عدة في مرافقه نتيجة السطو والإهمال، وهو أحد الملاعب الرئيسة في طرابلس.

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