الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده قبل مواجهة صن داونز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 02:26 مساء
جانب من مباراة فريق الأهلي بنغازي أمام بطل موريتانيا (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم منافسه فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم 2018-2019 على أرضية ملعب بتروسبورت بالقاهرة السبت المقبل.

فريق الأهلي بنغازي يخوض اللقاء رغم الظروف المالية وهروب لاعبه البوركيني المحترف فاروقا، الذي تواعده رئيس النادي خالد السعيطي بعقوبات كبيرة بعد هروبه من معسكر الفريق المقام في القاهرة في ظروف غامضة، حيث اختفى اللاعب دون النجاح في العثور عليه.

من جانبه أكد السعيطي أن إدارة النادي لن تتهاون في ضمان حقوقها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه اللاعب، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والأفريقية التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسب المعلومات الورادة من مصر، فإن الظروف المالية سيتم حلها خلال أيام وقبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي الذي يعد من أنجح الفرق بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى  ناديي أورلاندو بيراتس وكايزر تشيفز.

منذ بداية دوري جنوب أفريقيا الممتاز لكرة القدم في العام 1996 استطاع صن داونز أن يفوز باللقب 7 مرات آخرها 2015 – 2016، ويعد صن داونز الأكثر فوزًا بهذا اللقب وفاز بكأس جنوب أفريقيا 4 مرات، بينما على الصعيد الأفريقي أحرز الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة موسم 2016 على حساب نادي الزمالك المصري واستطاع أيضًا الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، ولكنه خسر اللقب على يد الأهلي المصري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار
ليبيا
رئيس النيجر: إنهاء «الفوضى في ليبيا» يعزز الاستقرار الدائم في الساحل
ليبيا
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية