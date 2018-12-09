الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده قبل مواجهة صن داونز

جانب من مباراة فريق الأهلي بنغازي أمام بطل موريتانيا (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم منافسه فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم 2018-2019 على أرضية ملعب بتروسبورت بالقاهرة السبت المقبل.

فريق الأهلي بنغازي يخوض اللقاء رغم الظروف المالية وهروب لاعبه البوركيني المحترف فاروقا، الذي تواعده رئيس النادي خالد السعيطي بعقوبات كبيرة بعد هروبه من معسكر الفريق المقام في القاهرة في ظروف غامضة، حيث اختفى اللاعب دون النجاح في العثور عليه.

من جانبه أكد السعيطي أن إدارة النادي لن تتهاون في ضمان حقوقها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه اللاعب، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والأفريقية التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسب المعلومات الورادة من مصر، فإن الظروف المالية سيتم حلها خلال أيام وقبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي الذي يعد من أنجح الفرق بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ناديي أورلاندو بيراتس وكايزر تشيفز.

منذ بداية دوري جنوب أفريقيا الممتاز لكرة القدم في العام 1996 استطاع صن داونز أن يفوز باللقب 7 مرات آخرها 2015 – 2016، ويعد صن داونز الأكثر فوزًا بهذا اللقب وفاز بكأس جنوب أفريقيا 4 مرات، بينما على الصعيد الأفريقي أحرز الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة موسم 2016 على حساب نادي الزمالك المصري واستطاع أيضًا الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، ولكنه خسر اللقب على يد الأهلي المصري.