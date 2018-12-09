المغرب تفاجئ الاتحاد الليبي قبل مواجهة نهضة بركان في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 02:19 مساء
بعثة فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد (المركز الإعلامي)


يلتقي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مستضيفه فريق نهضة بركان المغربي، السبت المقبل، بالملعب البلدي لبركان بمدينة وجدة المغربية في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» لموسم 2018-2019.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت المغرب، فيما ستكون مباراة الإياب بأحد ملاعب تونس.
 
فريق الاتحاد تأهل إلى دور الـ32 على حساب فريق ميركل من جزر القمر بعد أن فاز عليه ذهابًا بثمانية أهداف نظيفة واعتذار المنافس عن عدم أداء مباراة الإياب.

فريق نهضة بركان المغربي من الفرق القوية في الدوري المغربي، حيث حل في المركز التاسع في الدوري المغربي وحصل على كأس العرش المغربي بعد التأهل أمام الوداد في نصف النهائي والفوز بركلات الجزاء على الوداد الفاسي في النهائي.

وسوف تغادر بعثة نادي الاتحاد، الاثنين، إلى تونس على أن تكون المغادرة إلى الدار البيضاء بالمغرب يوم الثلاثاء.

وقد حصلت البعثة الاتحادية وفي استجابة سريعة على التأشيرات اللازمة لدخول المغرب من قبل السلطات المغربية وهي المرة الأولى التي يتم فيها منح بعثة ليبية التأشيرة المغربية بسهولة بعد أن عانت البعثات الليبية كثيرًا في السنوات الأخيرة.

آخر مشاهد أزمة التأشيرة الليبية مع فريق الأهلي طرابلس الذي لم يحصل على التأشيرة إلا قبل المباراة بيوم في بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

ويواصل فريق الاتحاد تدريباته المسائية والصباحية تحت إشراف المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة ومساعده المحلي أسامة الحمادي استعدادًا لمعترك الكونفدرالية.

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