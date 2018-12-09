العريفي: الأولمبية في موقف المتفرج أمام انقسام تنس الطاولة

رئيس الاتحاد الفرعي السابق لتنس الطاولة عبدالمجيد العريفي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب رئيس الاتحاد الفرعي السابق لتنس الطاولة والرئيس الأسبق لنادي الوحدة، عبدالمجيد العريفي، اللجنة الأولمبية الليبية بحل إشكالية اللعبة التي يوجد بها اتحادان حاليًا.

وقال العريفي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد: «الإجراءات الأخيرة التي قام بها الاتحاد الذي يترأسه جلال حريز صحيحة بعد عقده جمعية عمومية بمشاركة أكثر من عشرين ناديًا».

وأضاف: «الإجراءات جاءت وفق اللوائح وشروع حريز في تنظيم نشاطات لصالح تنس الطاولة سليمة، لذا أندهش من صمت الأولمبية وعدم اهتمامها بمثل هذه الإشكاليات القانونية ولعبها دور المتفرج».



الاتحاد الذي يترأسه محمد أبوسيف تم انتخابه في شهر ديسمبر 2016 ليظل الانقسام في اللعبة قائمًا بينهما.