خطر «الخمس» يهدد الأهلي طرابلس قبل ضربة البداية الأفريقية أمام بطل الكاميرون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 02:15 مساء
مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يستهل فريق الأهلي طرابلس مشاركته الأفريقية في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بلقاء نادي دوالا الكاميروني، السبت المقبل، بملعب المنزه بتونس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا في دور الـ32.

وقد أعفت القرعة الأهلي طرابلس من خوض الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي، بينما نجح فريق نيو ستار دي دوالا الكاميروني في تخطي عقبة الدور التمهيدي على حساب فريق فيتالو البوروندي، حيث تعادل الفريقان ذهابًا دون أهداف، ونجح دوالا في تحقيق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة (4-1) ليصعد إلى دور 32 ليضرب موعدًا ناريًّا مع الأهلي طرابلس.

فريق الأهلي طرابلس يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه التصفيات وسط استعدادات لم تكن بالصورة المطلوبة رغم خوضه معسكرًا خارجيًّا بمصر، لكنه خسر في بداية الدوري الممتاز المحلي أمام فريق الخمس في مفاجأة غير متوقعة.

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