الهلال يسقط أمام الصداقة في شحات وخليج سرت يخسر في ملعبه

مباراة سابقة لفريق خليج سرت (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى فريق خليج سرت الخسارة الثانية في ملعبه أمام التعاون بأجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز لكرة القدم وكانت الخسارة الأولى للخليج أمام الهلال بملعب بنينا.

رصيد خليج سرت صفر من النقاط ورصيد التعاون بأجدابيا 3 نقاط من مباراة واحدة، وله مباراة مؤجلة أمام فريق النصر.

وفي مباريات السبت سقط الهلال أمام فريق الصداقة بشحات بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب شحات، وهي أول مباراة رسمية تقام على هذا الملعب.

فريق الصداقة رفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين أما فريق الهلال فرصيده من النقاط ثلاث نقاط من مباراتين.

وفي ملعب الزاوية جرت مباراة الشط والاتحاد المصراتي وانتهت بالتعادل السلبي، أما فريق الشط فحصل على نقطة ثمينة وفي انتظار ما تقرره لجنة المسابقات بخصوص مباراته أمام فريق الاتحاد في الأسبوع الأول، التي تغيب عنها، أما فريق الاتحاد المصراتي فرفع رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين.

وتجرى مباراة اليوم الأحد بين رفيق والمحلة بملعب صرمان، أما آخر مباريات الأسبوع الثاني فستقام الأربعاء وستجمع فريقي الخمس والسويحلي بملعب الخمس.