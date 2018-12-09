الهلال يسقط أمام الصداقة في شحات وخليج سرت يخسر في ملعبه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 02:12 مساء
مباراة سابقة لفريق خليج سرت (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى فريق خليج سرت الخسارة الثانية في ملعبه أمام التعاون بأجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز لكرة القدم وكانت الخسارة الأولى للخليج أمام الهلال بملعب بنينا.

رصيد خليج سرت صفر من النقاط ورصيد التعاون بأجدابيا 3 نقاط من مباراة واحدة، وله مباراة مؤجلة أمام فريق النصر.

وفي مباريات السبت سقط الهلال أمام فريق الصداقة بشحات بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب شحات، وهي أول مباراة رسمية تقام على هذا الملعب.

فريق الصداقة رفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين أما فريق الهلال فرصيده من النقاط ثلاث نقاط من مباراتين.

وفي ملعب الزاوية جرت مباراة الشط والاتحاد المصراتي وانتهت بالتعادل السلبي، أما فريق الشط فحصل على نقطة ثمينة وفي انتظار ما تقرره لجنة المسابقات بخصوص مباراته أمام فريق الاتحاد في الأسبوع الأول، التي تغيب عنها، أما فريق الاتحاد المصراتي فرفع رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين.

وتجرى مباراة اليوم الأحد بين رفيق والمحلة بملعب صرمان، أما آخر مباريات الأسبوع الثاني فستقام الأربعاء وستجمع فريقي الخمس والسويحلي بملعب الخمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار
ليبيا
رئيس النيجر: إنهاء «الفوضى في ليبيا» يعزز الاستقرار الدائم في الساحل
ليبيا
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية