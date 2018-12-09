ليبيا تخسر البطل العالمي أبوراس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 02:10 مساء
البطل العالمي في بناء الأجسام أبوعجيلة أبوراس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، أحمد سعيد، أن البطل أبوعجيلة أبوراس اعتذر لظروف خاصة عن عدم المشاركة في بطولة البحر المتوسط لبناء الأجسام التي تستضيفها الجزائر بداية من 14 ديسمبر الجاري.
 
وأضاف سعيد عبر بيان له نشره المركز الإعلامي باتحاد بناء الأجسام أن المشاركة في متوسطية الجزائر تشمل 14 لاعبًا وهم: حميد أبوسعدة وخالد الجبالي ووسيم القلعي وعمر الميلودي وخالد إبراهيم وسامي صالح ورشاد أبوقرين وحسين بن عبدالله.

وفي الكلاسيك بالرياضيين محمد خميس وزياد الدرسي، وفي الفيزيك الرياضيون سند الحداد ومحمد رمضان وخالد الضلعة ومراد البوسيفي، بجانب الحكمين عبدالله كعوان وكمال عريبي، ورئيس الوفد نائب رئيس الاتحاد العام طارق مخلوف، والإداريين إبراهيم الحمودي وأحمد سوالم والإعلاميين محمد قجام وإبراهيم الهوني.

اتحاد الأجسام كان يعول كثيرًا على مشاركة البطل أبوعجيلة أبوراس المتوج بذهبية مستر أولمبيا للهواة بالأردن، وفضية أجسام العام بإسبانيا، وفضية المتوسط الحاصل هذا العام أيضًا على ثلاث بطاقات احتراف.

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