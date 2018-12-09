ليبيا تواجه نيجيريا في أفريقية الشاطئية.. الأحد

منتخب ليبيا يفوز في افتتاح البطولة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية، السبت، بطولة أفريقيا لكرة القدم الشاطئية بمشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين.



المجموعة الأولى ضمت منتخبات مصر والمغرب ومدغشقر وساحل العاج، وتشكلت الثانية من منتخبات ليبيا وتنزانيا ونيجيريا والسنغال.



وفي الجولة الأولى جرت ثلاث مباريات، حيث فازت ليبيا على تنزانيا (5 / 2) سجل أهداف ليبيا وليد أرحومة، هدفين، وزهير المنياوي، هدفين، وإسلام العبيدي، هدفًا، وسجل لتنزانيا إبراهيم عبدالله وأحمد عيد.

كما فازت السنغال على نيجيريا بركلات الترجيح (2/ 0) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (4/ 4) وفي المباراة الثالثة فازت مصر على المغرب (6 / 1) وجاءت أهداف مصر عبر حسان محمد ومصطفى علي ومحمد حسن ومصطفى عبدالمنعم ومصطفى شعبان شيكا وعبدالرحمن الشافعي وسجل هدف المغرب علي الخاديم.



يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات وتلتقي ليبيا مع نيجيريا وساحل العاج مع مدغشقر وتنزانيا تواجه السنغال.



المتوج باللقب والوصيف سيمثلان أفريقيا في عالمية القدم الشاطئية في باراغواي 2019.