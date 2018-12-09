سلة الأهلي طرابلس تهزم النجم الساحلي التونسي مجددًا استعدادًا لأفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 01:56 مساء
جانب من مشاركات سابقة لفريق السلة بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

فاز فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة وديًّا على النجم الساحلي التونسي في المباراة، التي جرت الجمعة، في مدينة سوسة ضمن المعسكر الاستعدادي القصير قبل خوض منافسات المنطقة الأفريقية الأولى بنتيجة (79 -74 ).

وهذه هي ثاني مرة يفوز فيها الأهلي طرابلس على النجم الساحلي في أقل من شهر، حيث فاز عليه في طرابلس في مباراة احتفالية تتويج الأهلي طرابلس بكأس السوبر.

بعثة الأهلي طرابلس وصلت تونس استعدادًا لبطولة المنطقة الأفريقية، التي سيشارك فيها 6 فرق بعد انسحاب المجمع البترولي الجزائري وتسحب قرعتها مساء اليوم الأحد عند الساعة السابعة بتوقيت ليبيا.

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