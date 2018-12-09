بالصور: احتفالية متميزة لمتفوقي اليد في بنغازي

احتفالية متميزة لمتفوقي اليد في بنغازي (فيسبوك)

أقام الاتحاد الفرعي لكرة اليد في بنغازي، السبت، احتفالية متميزة بمسرح الطفل في بنغازي بحضور رئيس الاتحاد العام الصديق الفوناس، ورئيس المسابقات فرج الضراط، والأمين العام حافظ المكي، كرَّم فيها الفرق المتفوقة في مسابقات الناشئين والأشبال والأواسط، المساهمين في إنجاح موسم كرة اليد للموسم 2018.

ومُنحت كؤوس لأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى كأس الناشئين لفريق النصر والترتيب الثاني النجمة والثالث الأهلي بنغازي، وفي الأشبال كأس البطولة النجمة وثانيًا النصر وثالثًا المروج ولفئة الشباب كأس البطولة للأهلي

بنغازي والترتيب الثاني للهلال.

ومنح الاتحاد الفرعي دروع التميز لرئيس الاتحاد العام ورئيس نادي النجمة ورئيس الاتحاد الفرعي السابق سالم سليمان ولأسرة الحكم الدولي الراحل حسن أبوشعالة، كما منحت شهادات تقدير للحكام واللجان العاملة بالاتحاد الفرعي للمسابقات والطعون والمدربين واللجنة الإعلامية.

احتفالية متميزة لمتفوقي اليد في بنغازي (فيسبوك)

احتفالية متميزة لمتفوقي اليد في بنغازي (فيسبوك)

احتفالية متميزة لمتفوقي اليد في بنغازي (فيسبوك)

احتفالية متميزة لمتفوقي اليد في بنغازي (فيسبوك)