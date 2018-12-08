النصر يفوز على تحدي مصراتة والسويحلي يحلق في الصدارة

حقق فريق نادي النصر الفوز على ضيفه التحدي مصراتة في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي ضمن الأسبوع الثامن من دوري الكرة الطائرة.

وحسم الفريق النصراوي المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت على هذا النحو (25 / 18) و(25 / 11) و(25/ 17)، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة 21 وبقي التحدي بنقاطه الثلاث السابقة.

كما جرت، أمس الجمعة، ثلاث مباريات، حيث فاز فريق نادي الاتحاد طرابلس على فريق نادي أساريا بنتيجة (3/1) والتصدي على المروج (3/1)، بالمقابل انسحب فريق نادي الأولمبي أمام مضيفه فريق نادي السويحلي.

طائرة النصر تُقصي أهلي بنغازي وتتأهل لنهائيات الكأس

وبهذه النتائج يتصدر السويحلي التريتيب برصيد 24 نقطة والنصر برصيد 21 والتصدي برصيد 17 والاتحاد طرابلس برصيد 13 وأساريا برصيد 11 والمروج برصيد 6 والتحدي برصيد 3 والأولمبي برصيد نقطة واحدة.