ليبيا تفتتح أمم أفريقيا الشاطئية بفوز كبير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 03:20 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا للكرة الشاطئية (المركز الإعلامي)

بدأ منتخب ليبيا مشواره في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية التي انطلقت اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ المصرية بفوز كبير على تنزانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

البطولة تشهد مشاركة 8 منتخبات في النهائيات موزعة على مجموعتين حيث جاءت ليبيا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات تنزانيا ونيجيريا وساحل العاج.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والمغرب ومدغشقر وساحل العاج.

يتبقى لمنتخب ليبيا مباراتان في الدوري غد الأحد يلتقي منتخب نيجيريا والثلاثاء يواجه ساحل العاج.

المتوج باللقب والوصيف سيمثلان أفريقيا في كأس العالم للقدم الشاطئية بباراغواي 2019.

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