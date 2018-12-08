الأهلي طرابلس يسقط والأخضر والتحدي يرفعان الرصيد قبل مواجهات السبت

مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

خسر فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس «الزعيم» أول مباراة له في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم (46) لموسم 2019/2018، الجمعة، أمام الخمس والمؤجلة من الأسبوع الأول، بسبب التأجيل للرباعي المشارك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وتعثر الأهلي طرابلس في أول ظهور له عندما حقق فريق الخمس مفاجأة بالفوزعليه بهدف دون مقابل في المباراة التي اقيمت الجمعة بملعب مصراتة وبهذه النتيجة وضع فريق الخمس أول ثلاث نقاط في رصيده.

وعلى ملعب الزاوية عاد فريق أبوسليم بنقطة ثمينة بعد تعادله مع فريق أولمبي الزاوية بدون أهداف.

وفي باقي المباريات، الأربعاء والخميس، كانت النتائج المسجلة فيها على النحو التالي: فوز نجوم أجدابيا على التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف والتعادل السلبي بين المدينة والوحدة وفوز الأخضر على دارنس بنتيجة هدف دون رد.

الأخضر وصل إلى النقطة السادسة والمدينة للنقطة الرابعة وهو نفس رصيد نجوم أجدابيا بينما التحدي دون نقاط من مباراتين.

وتجرى اليوم السبت ثلاث مباريات في ملعب الزواية الشط يلتقي الاتحاد المصراتي وفي ملعب شحات يلتقي الهلال مع الصداقة ويلتقي في ملعب سرت خليج سرت مع فريق التعاون.