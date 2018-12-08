منتخب ليبيا لبناء الأجسام يعلن قائمته وسياسته قبل التوجه إلى الجزائر

جانب من منافسات بطولة بناء الأجسام الليبية (إنترنت)

أصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام قائمة المنتخب الوطني لبناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك استعدادا لبطولة إفريقيا بالجزائر خلال الفترة ما بين 14 وحتى 16 ديسمبر الجاري.



وضمت القائمة في منافسات بناء الأجسام الرياضيين: حميد بوسعيدة ووسيم القلعي وخالد إبراهيم وخالد الجبالي وعمر الميلودي وسامي صالح ورشاد بوقرين وحسين بن عبد الله.



فئة كلاسيك: بوعجيلة بوراس ومحمد خميس وزياد الدرسي.



فئة الفيزيك: سند الحداد ومحمد رمضان وخالد الصلعة ومراد البوسيفي.



وقد أشار اتحاد اللعبة عبر منشور له على الصفحة الرسمية بأن عملية الاختيار تمت من خلال اللجنة الفنية وتم اختيار 8 رياضيين في بناء الأجسام و4 رياضيين في فئة الفيزيك و3 رياضيين في فئة الكلاسيك ليصبح العدد الكلي للمنتخب الوطني 15 رياضيًا ليتم الصرف على الجميع من قبل الاتحاد العام فيما يخص تذاكر السفر والإقامة والإعاشة واشتراك البطولة.



أما الرياضيون أصحاب الرغبة في المشاركة بالمحفل الدولي فإن الاتحاد العام ليس لديه المانع بالمشاركة ولكن تكون المشاركة على نفقتهم الخاصة وفقا لما نشر.