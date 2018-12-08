ورشة عمل كبرى لعمداء كليات التربية البدنية على مستوى ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 11:46 صباحا
عميد كلية التربية البدنية بطرابلس دكتور محمد عبد الرحيم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عميد كلية التربية البدنية بطرابلس دكتور محمد عبد الرحيم في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت أن كليته تجهز لتنظيم ورشة عمل كبرى الثلاثاء المقبل بصالة مركز اللغات بالجامعة وتهدف إلى توحيد مسميات الكليات والأقسام العلمية والمقررات الدراسية وساعات التخرج وتنسيق النشاطات العلمية بين الكليات.

وأضاف عبدالرحيم أن ورشة العمل ستحظى بحضور وزير التعليم ووكيل الوزارة ومدير إدارة الجامعات بالوزارة ورئيس هيئة الشباب والرياضية ورئيس الأولمبية الليبية ورئيس جامعة طرابلس ووكيل الجامعة للشئون العلمية.

كذلك رؤساء أقسام مجلس الكلية وأيضا رؤساء الأقسام العلمية والتدريس والتدريب والتأهيل والدراسة والامتحانات بالأضافة إلى تقييم الأداء وعمداء كليات التربية البدنية بجامعات بنغازي وغريان والجفارة وطبرق ومصراتة وترهونة وصبراتة والمرج والمرقب والزاوية.

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