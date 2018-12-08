ليبيا في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 11:11 صباحا
منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ المصرية بطولة أفريقيا لكرة القدم الشاطئية والتي تتواصل لمدة أسبوع بمشاركة 8 منتخبات موزعه على مجموعتين.

المجموعة الأولى: مصر والمغرب ومدغشقر وساحل العاج.

المجموعة الثانية: ليبيا ونيجيريا وتنزانيا وساحل العاج.

وفي اليوم الافتتاحي ستقام ثلاث مباريات حيث تلتقي ليبيا مع تنزانيا والسنغال تتباري مع نيجيريا ومصر تواجه المغرب.

ويقابل منتخب ليبيا غدا الأحد منتخب نيجيريا بينما تقابل ساحل العاج منتخب مدغشقر وتنزانيا تتباري مع السنغال.

أما الإثنين يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات حيث تلتقي المغرب مع ساحل العاج ومصر مع مدغشقر ونيجيريا تتباري مع تنزانيا.

والثلاثاء في أخر مباريات المرحلة الأولى تواجه ليبيا منتخب السنغال والمغرب تتباري مع مدغشقر ومصر مع السنغال.
 
ويشهد الأربعاء مواجهة أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والخميس أول الثانية مع ثاني الأولى والفائزان سيلتقيان الجمعة لتحديد المتوج بكأس إفريقيا للقدم الشاطئية.

صاحبا الترتيب الأول والثاني سيتأهلان لنهائيات كأس العالم في باراغواي 2019.

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