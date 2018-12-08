فوز طائرة الاتحاد والسويحلي والتصدي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 10:43 صباحا
منافسات سابقة من مشاركات الكرة الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

أقيمت، الجمعة، ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة، حيث فاز بالصالة الكبرى بطرابلس الاتحاد على أساريا بثلاثة أشواط مقابل شواط واحد كانت نتائجها (25/ 19، 27/ 25، 19/ 25، 26/ 24).

وبقاعة مصراتة فاز السويحلي على الأولمبي 3/ 0 بالانسحاب وبقاعة المرج تمكن التصدي من العودة بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه المروج بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 21، 25/ 18، 27/ 25).

بعد هذه النتائج يواصل السويحلي انفراده بصدارة المجموعة وبالعلامة الكاملة 24 نقطة من ثماني مباريات ويليه النصر 18 نقطة وباق له مباراة اليوم السبت مع التحدي وثالثا التصدي برصيد 17 نقطة ورابعا الاتحاد 13 نقطة وخامسا أساريا 11 نقطة وسادسا المروج 6 نقاط وسابعا التحدي 3 نقاط.

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